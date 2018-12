Laatzen Rethen - Klassikkonzert mit Piano und Violine im Familienzentrum Mit Ilona Teimurasowa am Piano spielt am Sonntagnachmittag, 9. Dezember, die Violinistin Elena Ilinskaya das dann 15. Awo-Konzert „Kaffee und Klassik“ im Familienzentrum. Auch eine Achtjährige tritt auf.

Die Pianistin Ilona Teimurasowa sowie die Violinistin Elena Ilinskaya spielen am Sonntag, 9. Dezember, um 14.30 Uhr in der Awo-Reihe "Kaffee und Klassik" im Familienzentrum in Rethen.privat Quelle: privat