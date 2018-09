Laatzen Rethen - Reisevortrag über den „Mythos Wolga“ Mit dem eigenen Auto ist der Nordstemmer Wolfgang Nieschalk nach Russland gefahren, um Land und Leute entlang der Wolga kennen zu lernen. Beim Kunstkreis berichtet er, wie er Vorurteile über Bord warf.

Wolfgang Nieschalk hat die Wolga bereist - und machte auch Station in Jaroslawl am Wolgaufer. "Fast jeder russische Film hat dieses Bauwerk als Motiv in der Handlung", sagt der Journalist. Quelle: Wolfgang Nieschalk