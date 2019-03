Erstmals sind in Laatzen Bürger aller Ortsteilen zu einer gemeinsamen Müllsammelaktionen aufgerufen: am Sonnabend, 30. März, von 11 bis 13 Uhr. Startpunkte sind die Feuerwehrhäuser in Rethen, Gleidingen und Ingeln-Oesselse, der Grasdorfer Bouleplatz, das Stadthaus und die Alte Rathausstraße 39.