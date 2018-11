Laatzen Laatzen - Bolzplatz-Sanierung verzögert sich – Politik ist verärgert Vor einem Jahr hatten Laatzens Ratspolitiker Geld bereitgestellt, um 2018 die städtischen Bolzplätze zu sanieren. Umgesetzt wurde das Vorhaben jedoch nur zum Teil – zum Unmut der Fachpolitiker.

Die Stadt repariert derzeit die Zäune an ihren Bolzplätzen - unter anderem an der Stückenfeldstraße in Laatzen-Mitte. Quelle: Dorndorf