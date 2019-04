Einen speziellen Fahrdienst für ältere und mobiliätseingeschränkte Menschen in Ingeln-Oesselse testet der örtliche SoVD am Donnerstag, 8. April. Für angemeldete Fahrgäste geht es dann zum vergünstigten Preis von zwei Haltepunkten aus im Großraumtaxi für zwei Stunden zum Marktzentrum in Rethen.