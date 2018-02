Feuerwehr rettet kranke Frau von Hochhausdach

Laatzen. Am Sonnabendmorgen erreichte die Ortsfeuerwehr Laatzen eine Alarmmeldung vom Rettungsdienst. Eine ältere Dame musste wegen akuter gesundheitlicher Probleme ins Krankenhaus gebracht werden. Vor Ort gestaltete sich die Rettung jedoch schwierig: Die Frau wohnt in einem Penthouse auf einem Hochhausdach in der 11. Etage. Wegen ihres Gewichtes und des Gesundheitszustandes konnte sie nicht durch das enge Treppenhaus bis zum Aufzug transportiert werden, berichtet die Feuerwehr. Die einzige Alternative war die Rettung "von außen".

Da die Laatzener Drehleiter die Wohnung aufgrund der Höhe nicht erreichen konnte, wurde die Teleskopmastbühne der Berufsfeuerwehr Hannover angefordert. Zusammen mit dem C-Dienst traf das Fahrzeug der Wache 5 gegen 9.30 Uhr in der Robert-Koch-Straße ein. Sofort wurden die Stützen ausgefahren und ein Feuerwehrmann fuhr im Korb nach oben. Gegen 10.15 Uhr war die Seniorin sicher in einer Schleifkorbtrage liegend auf der Straße angekommen, im Rettungswagen ging es dann in ein nahes Krankenhaus.

Die Robert-Koch-Straße war während der Rettungsarbeiten unter der Durchfahrt des Hochhauses voll gesperrt. Eine stattliche Anzahl von Schaulustigen verfolgte die Rettungsarbeiten.

Von der Laatzener Feuerwehr waren sechs Helfer mit zwei Fahrzeugen, von der Berufsfeuerwehr Hannover fünf Kräfte mit zwei Fahrzeugen und vom Rettungsdienst ein Rettungswagen samt Besatzung vor Ort.

