Hannover

Eine Wasserleiche gibt der Polizei derzeit Rätsel auf. Paddler hatten am Sonnabend gegen 13.20 Uhr einen Leichnam am Ufer der Leine bei Laatzen-Grasdorf entdeckt. Sie verständigten die Polizei. Die Beamten konnten den Toten in einem Gebüsch am Ufer allerdings nicht erreichen. Deshalb verständigten sie die Feuerwehr aus Laatzen.

Einsatzkräfte bargen den Leichnam anschließend mit einem Boot. Der Tote ist bislang nicht identifiziert. Fest steht nur, dass er bereits einige Zeit im Wasser gelegen hatte. Die Ermittlungen dauern an. Ende März hatte die Polizei in dem Gebiet bereits nach einem Vermissten gesucht. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Noch ist nicht klar, ob es sich bei dem Toten vom Sonnabend um den Vermissten handelt.

Von Tobias Morchner