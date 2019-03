Laatzen Laatzen - In Ingeln-Oesselse entstehen drei „Bienenweiden“ In Ingeln-Oesselse entstehen in diesem Frühjahr Laatzens erste Bienenweiden. Mit der Stadt wurden drei Flächen ausgewählt und am Dienstag, 19. Januar, sind die Bürger zum Infoabend mit Imker geladen.

Die etwa 350 Quadratmeter große frühere Spielplatzfläche am Michaelisweg soll in diesem Jahr als sogenannte Bienenweide umgestaltet werden. Im Ort werden außerdem noch auf zwei weiteren Flächen insektenfreundliche Blumensamen ausgebracht: westlich des Friedhofs und nördlich der Steuobstwiese am Höhnebach in Ingeln. Quelle: Astrid Köhler (Archiv)