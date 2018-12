Laatzen

Wie sehen Kinder und Jugendliche „Die Welt von morgen“? Welche Erlebnisse und Geschichten in ihrem Leben oder dem ihrer Freunde bewegt sie unter dem Motto „Und niemand kann uns aufhalten“? Der Kunstkreis Laatzen ruft junge Schreiber im Alter von 10 bis 18 Jahren auf, sich mit einem der beiden Themen auseinanderzusetzen und erinnert an den Einsendeschluss des diesjährigen Jugendschreibwettbewerbes am Montag, 10. Dezember.

„Wir haben schon zehn Beiträge erhalten, darunter einen aus Hamburg, aber es könnten ruhig noch mehr werden“, sagte die Kunstkreisvorsitzende Monika Gorbuschin. Die Texte können in Form einer Kurzgeschichte, Reportage, Satire, Glosse, Groteske oder Ballade eingereicht werden: per Email an schreiben2018@kunstkreis-laatzen.org. Die maximale Länge ist bei den Formatvorgaben bei 9000 Zeichen festgesetzt. Dies entspricht in etwa zwei DIN-A-4 Seiten. Weitere Informationen zum Jugendschreibwettbewerb gibt es auf der Internetseite www.kunstkreis-laatzen.org.

Jury vergibt Preise im Februar

Eine unabhängigen Jury sichtet anschließend die Beiträge und wählt die drei Besten in den beiden Altersgruppen der bis 13- und ab 14-Jährigen aus. Zu Gewinnen gibt neben Geld- und Buchpreisen eine breite öffentliche Aufmerksamkeit durch Textveröffentlichung in einem Taschenbuch der ganymed-edition, im Lokalteil von HAZ/NP sowie einem Studiobesuch bei Radio Leinehertz.

Die Preisvergabe soll dann am Sonntag, 17. Februar, 14 Uhr im Kunstkreis in Rethen sein.

Von Astrid Köhler