Der am Sonnabend von Paddlern in der Leine bei Grasdorf entdeckt Tote ist identifiziert: Es handelt sich um einen 56-Jährigen aus Seelhorst. Er galt seit dem 11. März als vermisst. Die an der Bergung beteiligte Laatzener Feuerwehr berichtet von zahlreichen Gaffern, die die Absperrung überwanden.