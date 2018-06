Laatzen Laatzen-Mitte - Ein ehemaliger Rethener ist jetzt AES-Konrektor Marius Gevers ist seit 1. Februar Konrektor an der AES. Dabei war der Lehrerberuf für ihn lange gar nicht vorstellbar, erst mit 40 ging er ins Referendariat. Nun sind 100 Tage im neuen Amt vorbei.

Marius Gevers, 48, wurde in Hannover geboren, ging in Rethen zur Grundschule und machte in Sarstedt Abitur. Nun unterrichtet er in Laatzen. Quelle: Katharina Kutsche