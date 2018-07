Laatzen-Mitte

In der Nacht zu Donnerstag ist ein großer Altpapierbehälter vor der Albert-Einstein-Schule an der Wülferoder Straße in Brand beraten. Gegen 3 Uhr wurde das Feuer der Laatzener Feuerwehr gemeldet. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Container in Vollbrand, die Flammen schlugen bereits in einen Baum. Die Polizei hatte kurz zuvor mehrere weitere Rollcontainer für Müll und Altpapier, die daneben standen, beiseite geschafft.

Zur Galerie Ein Altpapiercontainer ist in der Nacht zu Donnerstag auf dem Gelände der Albert-Einstein-Schule in Brand geraten. Der Behälter wurde zerstört und ein Baum leicht verkohlt.

Ein Trupp unter Atemschutz löschte den aus Kunststoff bestehenden Behälter mit 600 Litern Wasser. Die Reste wurden auseinander gezogen und teils umgedreht, um die Glutnester löschen zu können. Der Container war so stark geschmolzen, dass am Ende lediglich ein Klumpen Plastik übrig blieb. Der Baum daneben wurde leicht verkohlt. Mit der Wärmebildkamera kontrollierten die Helfer die übrigen Behälter. Gegen 3.30 Uhr rückten die sieben Feuerwehrmänner wieder ein.

Die Ursache des Brandes ist bislang unklar, die Ermittlungen der Polizei dauern an. Eine Brandstiftung gilt jedoch angesichts der zuletzt feuchten Witterung als wahrscheinlich.

Bereits am Dienstag waren Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst gegen 18.30 Uhr in der Otto-Hahn-Straße im Einsatz gewesen, wo ein Heimrauchmelder ausgelöst hatte. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte einen 85-Jährigen an, dem sein Essen angebrannt war. Eine Nachbarin hatte die Retter alarmiert.

Von Johannes Dorndorf