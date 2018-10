Laatzen Laatzen-Mitte - Autos auf Restaurant-Parkplatz fangen Feuer Zwei auf dem Parkplatz eines Restaurants an der Langen Weihe abgestellte Autos sind in der Nacht zu Donnerstag in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr verhinderte Schlimmeres. Die Polizei ermittelt.

Zwei auf dem Parkplatz eines chinesischen Restaurants an der Langen Weihe in Laatzen geparkte Autos sind in der Nacht zu Donnerstag in Flammen aufgegangen. Quelle: Gerald Senft