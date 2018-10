Laatzen Laatzen-Mitte - Grundschuler Pestalozzistraße erhält neues Klasse2000-Zertifikat Allen 16 Klassen der Grundschule Pestalozzistraße nehmen an dem Gesundheitsprogramm von Klasse 2000 Teil. Das dafür vergebene neue Zertifikat wurde am Freitag offiziell überreicht.

Liliana (8, vorne, von links), Elenni (9), Taylan (8), Can (9), Konrektor Jan Ellrott (hinten, von links), Gesundheitsförderin Andrea Voigt, Rektor Axel Paulig, Klasse2000-Koordinatorin Susanne Trapp-Fuhse und Sonja Trautmann von der Pronova BKK zeigen das Schild, das in den nächsten Tagen an der Grundschule angebracht wird. Quelle: Daniel Junker