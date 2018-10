Laatzen-Mitte/Alt-Laatzen

Mit einem Gullydeckel und unbekanntem Hebelwerkzeug haben Randalierer in der Zeit von Sonntag 0 bis 6.10 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle „Park der Sinne“ versucht, den Fahrkartenautomaten der Üstra zu öffnen – vergeblich. Die geschätzten Reparaturkosten von 25.000 Euro entsprechen dennoch einem wirtschaftlicher Totalschaden. Darüber hinaus hat die Polizei noch weitere Sachbeschädigungen an drei Autos und einem Fahrrad aufgenommen, bei denen die Tatzeit zwischen Samstag 15 und Sonntag 14 Uhr liegen soll.

Mit einem Gullydeckel und einem unbekannten Hebelwerkzeug haben Unbekannte in der Nacht zu Sonntag versucht, den Üstra-Automat an der Haltestelle "Park der Sinne" zu öffnen. Quelle: Astrid Köhler

So wurde ein an der Pettenkofer Straße geparkter BMW an der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Schaden: rund 2000 Euro. Ein an der Gleiwitzer Straße in Alt-Laatzen abgestellter Panda wies Beschädigungen am Plastikgriff der Beifahrertür auf. Die Reparatur dort wird nach Einschätzung der Polizei etwa 200 Euro kosten. Bei einem dritten Wagen, einem Opel Omega, der am Ginsterweg parkte, wurden sogar zum zweiten Mal innerhalb einer Woche die Reifen zerstochen. An diesem Wochenende war es der rechte Vorderreifen, eine Woche zuvor beide Reifen der Beifahrerseite. Drei Reifen zu ersetzen kostet etwa 450 Euro.

Ebenfalls beschädigt wurde ein bei der Albert-Einstein-Schule an der Wülferoder Straße abgestelltes Fahrrad: an Hinterreifen und Sattel. Der Sachschaden dort summiert sich auf etwa 100 Euro.

Die Polizei geht von verschiedenen Tätern oder Tätergruppen aus. Zeugenhinweise nimmt das Kommissariat in Laatzen unter Telefon (0511) 1094317 entgegen.

Von Astrid Köhler