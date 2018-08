Laatzen Gutenbergstraße in Laatzen-Mitte - Verkehr wird künftig im Kreis geführt Laatzen hat einen neuen Kreisel: Straßenarbeiter sind derzeit dabei, ein Rondell auf der Kreuzung Gutenbergstraße/Mergenthalerstraße anzulegen. Bis Dienstag sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

