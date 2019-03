Laatzen Laatzen - Nach den Schülern sammeln am Samstag Bürger stadtweit Müll Erstmals sind in Laatzen Bürger aller Ortsteilen zu einer gemeinsamen Müllsammelaktionen aufgerufen: am Sonnabend, 30. März, von 11 bis 13 Uhr. Startpunkte sind die Feuerwehrhäuser in Rethen, Gleidingen und Ingeln-Oesselse, der Grasdorfer Bouleplatz, das Stadthaus und die Alte Rathausstraße 39.

Müllsammelaktion in Laatzen: Die Klasse 3c säuberte bereits am Mittwoch mit Lehrerin Meike Jung den Abenteuerspielplatz in Laatzen-Mitte. Am Sonnabend sind dann alle Bürger zu der ersten stadtweiten Aktion aufgerufen unter dem Motto „„Laatzen räumt auf! Wir packen’s an!“. Quelle: Astrid Köhler