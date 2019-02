Laatzen Laatzen - Bewaffnete Räuber überfallen Tankstelle und flüchten Zwei mit Messern bewaffnete Räuber haben am Sonntag die Aral-Tankstelle in Laatzen überfallen. Das Duo bedrohte den Angestellten, forderte erfolglos Geld und floh ohne Beute. Die Polizei sucht Zeugen.

Überfall auf Aral-Tankstelle in Laatzen-Mitte: Zwei maskierte Räuber haben am Sonntagabend einen 23-jährigen Bediensteten mit Messern bedroht und Geld gefordert. Sie flohen schließlich ohne Beute in Richtung Karlsruher Straße (links im Bild). Quelle: Astrid Köhler