Rethen

Er ging nichts ahnend an die Tür und wurde dort zum Opfer eines Raubüberfalls: Ein 30-jähriger Rethener ist am Dienstagmorgen in seiner Wohnung eines Mehrfamilienhaus an der Pattenser Straße von einem als DHL-Paketboten getarnten Mann mit einer Waffe bedroht und überfallen worden. Der Räuber und ein Komplize entkamen mit Schmuck und Geld im nicht näher bezifferten Wert. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach ersten Informationen der Kriminalpolizei hatte es um 8.30 Uhr bei dem Rethener geklingelt, der in einem der jeweils Sechs-Parteien-Mehrfamilienhäuser nahe der Rethener Wendeschleife und gegenüber dem Netto-Markt lebt. Der 30-Jährige betätigte den Türsummer und blickte durch das Treppenhaus nach unten. Dabei sah er einen offenbar mit DHL-Uniform bekleideten Mann mit einem Paket in der Hand nach oben gehen: „Als der vermeintliche Paketzusteller ihm den Karton in die Hand gegeben hatte, zog er plötzlich eine Schusswaffe und drängte das Opfer zurück in die Wohnung“, heißt es weiter im Polizeibericht.

Kurz darauf habe der Räuber einen schwarz gekleideten und maskierten Komplizen in die Wohnung gelassen. Das Duo bedrohte den 30-Jährigen mit der Waffe und forderte Geld und Gold, woraufhin der Rethener den Tätern Goldschmuck und Bargeld aushändigte. Eine Unaufmerksamkeit des Duos nutzte der Rethener kurz darauf, um aus dem Haus zu fliehen. Die beiden Räuber verließen anschließend ebenfalls das Gebäude und flüchteten zu Fuß in Richtung der östlich gelegenen Hiddestorfer Straße.

Die alarmierte Polizei leitete umgehend eine Fahndung ein. Diese verlief allerdings erfolglos.

Polizei sucht Räuberduo

Der erste Räuber, der einen gelben DHL-Blouson mit roten Applikationen sowie ein dazugehöriges Basecap und eine Brille trug, soll etwa 1,80 Meter groß sein und wird auf 25 bis 30 Jahr geschätzt. Der Beschreibung nach hat er eine kräftige Statur und eine „arabische Erscheinung“. Sein mit einer Sturmhaube maskierter Komplize war hingegen schlank, etwas größer – geschätzt 1,85 Meter – und während der Tat komplett schwarz gekleidet. Für Zeugenhinweise ist der Kriminaldauerdienst erreichbar unter Telefon (0511) 1095555.

Im Mai hatte es einen ähnlichen Fall in Hannover-Kleefeld gegeben, als ein sich als Paketbote ausgebener etwa 30-jähriger Mann einen 81-Jährigen an dessen Haustür überfallen und die Geldbörse geraubt hatte.

Von Astrid Köhler