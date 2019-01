Laatzen-Mitte

Der Neujahrsempfang der Stadt Laatzen ist in diesem Jahr auf Sonntag, 20. Januar, terminiert. Bürgermeister Jürgen Köhne lädt alle Laatzener und Gäste ab 11.30 Uhr in das Forum der Albert-Einstein-Schule ein. Außer der Neujahrsrede des Bürgermeisters ist unter anderem die Vergabe des Couragepreises 2018 geplant. Mit dem Preis erinnert die Stadt an besonders mutige oder vorbildliche Handlungen im vergangenen Jahr. Außerdem werden die Sportler des Jahres geehrt.

Musikalisch begleiten wird den Neujahrsempfang die Gruppe LaWinds, das gemeinsame Orchester der Albert-Einstein-Schule und der Musikschule Laatzen. Im Anschluss an die Ehrungen besteht die Möglichkeit, bei einem Imbiss in der Schulmensa ins Gespräch zu kommen. Für die Verpflegung sorgen auch diesmal wieder die Hannoverschen Werkstätten.

Von Johannes Dorndorf