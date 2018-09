Laatzen

Für Hunde sind Friedhöfe tabu und auch angeleint dürfen die Tiere nicht dorthin mitgenommen werden – es sein denn es handelt sich um einen Assistenzhund für Blinde. Darauf weist die Stadt Laatzen mit Verweis auf ihre Satzung noch einmal hin.

In der Vergangenheit, so heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung, seien immer wieder Verstöße beobachtet worden.

Von Astrid Köhler