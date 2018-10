Laatzen

Auf der Hildesheimer Straße in Laatzen hat am Donnerstagvormittag eine Stadtbahn an der Abzweigung zur Erich-Panitz-Straße ein Auto erfasst. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt, an dem Auto entstanden aber erhebliche Schäden.

Laut Polizei war die 58-jährige Autofahrerin gegen 11 Uhr auf der Hildesheimer Straße in Richtung Laatzen-Mitte unterwegs und prallte beim Linksabbiegen unmittelbar hinter einer Ampel gegen die Bahn der Linie 2. Der 59-jährige Üstrafahrer wollte mit der Bahn die Fahrt in Richtung Rethen fortsetzen. Nach Angaben der Polizei behaupten beide Fahrer, dass die Ampel für sie Grün gezeigt habe. Einem Augenzeugen zufolge hat die Signalanlage für das Auto freie Fahrt angezeigt. Die Polizei ermittelt nun wegen Missachtung der Vorfahrt. Eine tief stehende Sonne soll bei dem Unfall keine Rolle gespielt haben.

Während der Unfallaufnahme hatte die Üstra vorübergehend einen Schienenersatzverkehr eingerichtet. Das Auto wurde bei dem Zusammenstoß erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden – unter anderem war durch die Wucht der Kollisison ein Reifen geplatzt. An der Bahn war dagegen nur an mehreren Stellen der Lack aufgekratzt. Nach dem Einsatz des Abschleppdienstes wurde die Strecke für den Schienen- und Straßenverkehr gegen 13.30 Uhr wieder frei gebeben.

Von Ingo Rodriguez