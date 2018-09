Laatzen Laatzen - Stadtbahnverkehr ruht ab Samstagabend Wegen Gleisarbeiten an der Birkenstraße fahren von Samstagabend an und bis Montagfrüh keine Stadtbahnen mehr durch Laatzen. Alternativ pendeln Busse zwischen den Endhaltestellen und der Peiner Straße.

Schienenersatzverkehr in Laatzen: Von Samstagabend an und bis zum Betriebsschluss in der Nacht zu Montag fahren in Laatzen keine Stadtbahnen. Quelle: Astrid Köhler