Alt-Laatzen

Seit sechs Jahren gibt es das offene, ökumenische Trauercafé in Alt-Laatzen. Allmonatlich kommen dann Menschen im Gemeindehaus von St. Mathilde an der Eichstraße 16 zusammen, die einen nahen Angehörigen verloren haben. Ausgebildete ehrenamtliche Trauerbegleiter begleiten die Treffen. Wegen der Weihnachtsfeiertage ist der Dezembertermin nicht wie üblich am vierten Montag des Monats sondern bereits eine Woche früher am 17. Dezember, von 16.30 bis 18.30 Uhr. Das erste Trauercafé im neuen Jahr ist dann im bekannten Rhythmus am Montag, 28. Januar.

Für Fragen zum Trauercafe sind die Mitarbeiter des ambulanten Hospizdienstes erreichbar unter Telefon (0511) 22 84 84 13.

Von Astrid Köhler