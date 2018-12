Laatzen

Auf der Autobahn 7 Richtung Norden sind am Dienstagmittag bei Laatzen zwei Menschen verletzt worden. An einem Stauende zwischen dem Dreieck Hannover-Süd und der Anschlussstelle Laatzen war gegen 12.30 Uhr ein 30-jähriger Golf-Fahrer ins Heck eines Citroën C8 geprallt. Während die Fahrerin des vorderen Autos selbstständig aussteigen konnte, musste der Mann von den Freiwilligen Feuerwehren Ingeln-Oesselse und Laatzen aus dem VW-Wrack befreit werden. „Beide Personen kamen in nahe Krankenhäuser“, sagt Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Nach Polizeiangaben erlitten beide Unfallbeteiligten leichte Verletzungen.

Vorsorglich war auch ein Rettungshubschrauber alarmiert worden, weshalb die A 7 Richtung Norden kurzzeitig voll gesperrt werden musste. Die Rettungs- und Bergungsarbeiten dauerten bis etwa 14 Uhr, auf der A 7 kam es in dem Zeitraum zu einem längeren Stau. Die Feuerwehr war mit insgesamt 27 Kräften im Einsatz, die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt.

Von pah