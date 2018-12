Alt-Laatzen

Zu einem Alarm in Laatzens wohl sensibelsten Betrieb ist die Laatzener Feuerwehr am Dienstagnachmittag gerufen worden: Kurz nach 16.30 Uhr fuhren die Helfer Ortsfeuerwehren Laatzen und Rethen zum Chemiebetrieb CG Chemikalien an die Ulmer Straße. Auch Sirenenalarm wurde ausgelöst. Vor Ort konnte jedoch kein Feuer entdeckt werden: „Wir haben einen Trupp in die Hallen hineingeschickt“, sagt Feuerwehrsprecher Gerald Senft – ohne Befund. Warum die Brandmeldeanlage ausgelöst hatte, blieb unbekannt; möglicherweise habe ein technischer Defekt vorgelegen. Gegen 17.15 Uhr rückten die rund 40 Einsatzkräfte mit sieben Fahrzeugen wieder ein. jd

Von Johannes Dorndorf