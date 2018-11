Laatzen Lärmaktionsplan Laatzen - Druck auf die Bahn und Tempo 30 sollen Lärm reduzieren Der Lärmaktionsplan der Stadt soll Möglichkeiten aufzeigen, wie Bürger vor Verkehrslärm geschützt werden können. Zu den Ideen gehören Tempo 30, weniger Autofahrspuren – und mehr Druck auf die Bahn.

Tausende Haushalte in Laatzen liegen im Lärmkorridor der Deutschen Bahn - so wie hier in Rethen. Quelle: Dorndorf