Laatzen Nach Arbeitsunfall in Gleidingen - Zustand des 34-Jährigen ist weiter kritisch Zwei Tage nach dem schweren Arbeitsunfall im Gleidinger Industriegebiet ist der Gesundheitszustand des 34-jährigen Mitarbeiters unverändert. Er war am Sonntag in einer Maschine eingeklemmt worden.

Arbeitsunfall im Gleidinger Industriegebiet: In einer Produktionshalle des Unternehmens Hanno zog sich ein 34-jähriger Mitarbeiter am Sonntagabend bei Reinigungsarbeiten an der Hauptanlage lebensgefährliche Verletzungen zu. Quelle: Astrid Köhler