Nachrichten Laatzen-Mitte - Grundschülern knobeln bei Mathe-Olympiade 53 Dritt- und Viertklässler aus Laatzen haben am Mittwoch und Freitag knifflige Aufgaben bei der Endrunde der Mathe-Olympiade gelöst. 16 Schüler erhielten sodann eine Urkunde, darunter zwölf Rethener.

42 Dritt- und Viertklässler knobeln am Freitag im Forum des Erich-Kästner-Schulzentrums an den Aufgaben der Mathe-Olympiade. Aus Termingründen hatten die Grundschüler aus Rethen diese bereits am Vortag bearbeitet. Quelle: Daniel Junker / www.junkerphoto.de