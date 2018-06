Arne Schneider wird Haushaltsdirektor in Hamburg

Nachrichten Laatzen - Arne Schneider wird Haushaltsdirektor in Hamburg Laatzeners ehemaliger Erster Stadtrat Arne Schneider macht von Bremen aus einen weiteren Sprung auf der Karriereleiter. Er wird neuer Leiter des Amts für Haushalt und Aufgabenplanung in Hamburger.

Laatzen-Bremen-Hamburg: Arne Schneider arbeitete von 2007 bis 2014 als Kämmerer und Erster Stadtrat in Laatzen. Derzeit ist er als Haushaltsdirektor in Bremen tätig und voraussichtlich zum 1. August tritt er seine neue Stelle bei der Hamburger Finanzbehörde an. Quelle: Daniel Junker (Archiv)