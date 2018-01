Erneut brennt Container bei Mehrfamilienhaus

Alt-Laatzen. Ein stark qualmender Container hat am Sonnabend gegen 19.40 Uhr zu einem Feuerwehreinsatz an der Hildesheimer Straße in Alt-Laatzen geführt – genau zu der Stelle, an der schon am 28. Dezember zwei Container brannten. Der Rauch zog an der Fassade hinauf bis zum zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses, sodass bei der Einsatzalarmierung zunächst noch von einem Brand innerhalb des Mehrfamilienhauses ausgegangen wurde.

Der am Samstagabend qualmende und von der Feuerwehr gelöschte Container stand an nahezu derselben Stelle bei einem Mehrfamilienhaus in Alt-Laatzen, an dem schon am 28. Dezember zwei Container abbrannten. Quelle: Gerald Senft

Als die Ortsfeuerwehr Laatzen am Einsatzort eintraf, waren Rettungsdienst und Polizei schon dort. „Ein Trupp unter Atemschutz entfernte den Müllbehälter aus dem Verschlag und löschte diesen in der Durchfahrt restlos ab“, erklärte Feuerwehrsprecher Gerald Senft. Anschließend kippten die Helfer den Behälter, um noch glimmende Reste abzulöschen. Nach wenigen Minuten waren Löscharbeiten beendet.

Am 28. Dezember hatten an derselben Stelle bereits zwei Container lichterloh in Flammen gestanden.

Von Astrid Köhler