Nachrichten Laatzen - Bei 140 Ferienpass-Aktionen gibt’s freie Plätze Spaß, Sport, Kreatives und Kulturelles: Der Ferienpass Laatzen startet am Donnerstag, 28. Juni, mit 170 Angeboten und bei den meisten gibt’s noch freie Plätze – darunter auch diverse Tagesausflüge.

Flohmarkt zum Ferienstart: Wie seit einigen Jahren üblich können Kinder ab sechs Jahre am ersten – und letzten – Tag der Sommerferien Spielsachen und Bücher am Leine-Center verkaufen. Um unabhängig vom Wetter zu sein, wurde der einst am Leine-Platz veranstaltete Deckenflohmarkt inzwischen ins Center verlegt. Am Donnerstag, 28. Juni, ist dort am Brunnen im Erdgeschoss von 14 bis 16 Uhr Flohmarkt. Quelle: Daniel Junker (Archiv)