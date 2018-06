Zu einem Unfall mit fünf Verletzten ist die Laatzener Feuerwehr in der Nacht zu Freitag auf die Autobahn 7 unweit des Autobahndreiecks Süd gerufen worden. Der 25-jährige Fahrer eines Audi A6 war gegen 0.20 Uhr bei Starkregen in Richtung Hildesheim unterwegs und auf einen Skoda Kombi aufgefahren – offenbar aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit.

Bei dem Zusammenstoß wurden zwei Insassen des Skoda – der 27-jährige Fahrer und seine 52 Jahre alte Beifahrerin – schwer verletzt. Eine 59-jährige, Frau die auf der Rückbank des Skodas saß, zog sich leichte Verletzungen zu, ebenso wie der Mann im Audi und sein 18-jähriger Beifahrer. Sie alle kamen mit Rettungswagen in Kliniken.

Die Trümmerteile verteilten sich auf einer Länge von rund 150 Metern und beschädigten in der Folge noch zwei weitere Autos, ein Audi A3 und ein Mini Cooper. Die zur Hilfe gerufene Feuerwehr aus Laatzen leuchtete die Unfallstelle aus, klemmte die Batterien der Fahrzeuge ab und reinigte die derweil vollgesperrte Fahrbahn. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen summiert sich auf etwa 18000 Euro.

In der Gegenrichtung hatte sich kurz zuvor, gegen 23.45 Uhr, bei schwerem Gewitter ein weiterer Unfall ereignet: Ein 27-jähriger Nissanfahrer verzog nach einem Blitz verschreckt das Lenkrad und fuhr auf den Sprinter eines Paketdienstleisters auf, woraufhin dieser in Schwanken kam und umkippte. Die geladenen Pakete verteilten sich auf drei Fahrbahnen. Die Aufräumarbeiten dort übernahmen Feuerwehrkräfte aus Hildesheim. Schaden dort: rund 10.000 Euro.

Mit dem Unfall auf der A7 waren die Ehrenamtlichen aus Laatzen die vierte Nacht in Folge beschäftigt – nach zwei Kellerbränden in Laatzen und dem Großfeuer in Pattensen. Die Alarmierung für eine sogenannte Türöffnung am Freitagvormittag hinzugerechnet war es bereits der 161. Feuerwehreinsatz in diesem Jahr.

Von Astrid Köhler