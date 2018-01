Das Jahr 2018 war gerade elf Minuten alt, als die Ortsfeuerwehr Rethen zu einem Einsatz gerufen wurde. An der Straße Zum Holzfeld, so hieß es, würde ein Gartenzaun brennen. "Vor Ort stellte sich heraus, dass etwa anderthalb Meter einer Hecke in Brand standen", teilte Thorsten Niedrig mit.