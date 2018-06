Alt-Laatzen

Wie schon im Februar und April bietet das Frauenzentrum Laatzen für Freitag, 22. Juni, wieder einen Samba-Trommelworkshop unter der Leitung von Ulli Meinholz an. Alle Frauen mit Interesse an Percussion und Bewegung sind dann eingeladen, verschiedene Instrumente aus dem Karnevalsrepertoire Brasiliens auszuprobieren: Pauke (Surdo), Snaredrum (Caixa) und Toms (Repique) gehören ebenso dazu wie das rhythmische Schütteln von Shaker und Hüften. Eigene Impulse und kleine Stopps (Breques) sollen den Abend abrunden. Los geht es um 18 Uhr im Frauenzentrum an der Hildesheimer Straße 85. Teilnehmerinnen zahlen 12 Euro und melden sich an unter Telefon (05 11) 89 88 58 20 oder per E-Mail an info@frauenzentrum-laatzen.de.

Fester Kursus geplant

Für die zweite Jahreshälfte plant das Team des Frauenzentrums zudem einen längeren Trommel-Kursus mit vier Terminen, bei dem die Inhalte aufeinander aufbauen, und fester Gruppe. Interessenten dafür können sich ebenfalls schon jetzt im Frauenzentrum melden.

Von Astrid Köhler