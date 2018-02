Bergbühne spielt Sketche von Loriot und Co.

Gleidingen. Die Bergbühne Lüdersen kommt nach Gleidingen. Am Sonnabend, 24. Februar, tritt das Ensemble im Saal der St.-Gertruden-Gemeinde auf. In der Reihe „Gertrudens Kulturladen“ tragen die Laienschauspieler mehrere Sketche vor.

Es ist das zweite Mal, dass die Theatergruppe bei St. Gertruden auftritt. Bereits im März 2013 war sie in der gleichen Veranstaltungsreihe zu Gast. Diesmal hat die Bergbühne ein etwa 75-minütiges Programm mit zwölf verschiedenen Sketchen vorbereitet, wie Axel Marwedel von der Bergbühne ankündigt. Einige davon seien durch Loriot bekannt. Geplant seien auch zwei Sketche auf Plattdeutsch.

Gegründet wurde die Theatergruppe im Januar 1978 als Spielkreis Lüdersen. 1981 benannte sie sich dann in Bergbühne Lüdersen um. Seit 1979 wird von Ende Oktober bis Ende November ein abendfüllendes Stück als Dreiakter in der Lüderser Bergdorfhalle gezeigt. Darüber hinaus treten die Mitglieder jeweils im Januar auch andernorts auf, darunter in Pattensen und Arnum. Parallel tragen die Darsteller immer wieder Sketche vor – zumeist bei Feiern, mitunter aber auch in Veranstaltungsreihen wie der bei St. Gertruden.

Die Vorführung in Gleidingen am Sonnabend, 24. Februar, beginnt um 19 Uhr im Gemeindesaal von St. Gertruden, Hildesheimer Straße 560. Der Eintritt ist frei.

Von Johannes Dorndorf