Nachrichten Ingeln-Oesselse - Grundschüler hüpfen bei Sommerfest um die Wette Mehr als 300 Besucher sind am Freitagnachmittag zum Sommerfest der Grundschule gekommen. Für die Kinder gab es zahlreiche Spielstationen – vom Eierlauf und Luftballonrasieren bis zum Sackhüpfen.

Wer hüpft am schnellsten? Beim Sackhüpfen zeigen die Kinder, was in ihnen steckt und legen sich voll ins Zeug. Quelle: Stephanie Zerm