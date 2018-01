Der Heidfeldtunnel wird dicht gemacht

Die Bauarbeiten am Hochbahnsteig Laatzen gehen in die nächste Phase. Am 19. Januar will die Infra eine Ersatzhaltestelle nördlich einrichten. Im gleichen Zug wird dann der Heidfeldtunnel zwischen Langer Weihe und AES gesperrt. Fußgänger müssen die Wendeschleife dann umgehen.