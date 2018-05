Laatzen

Bei einem Kellerbrand in einem vierstöckigen Mehrfamilienhaus in Laatzen sind in der Nacht zu Mittwoch mehrere Personen verletzt worden. Fünf Personen, darunter zwei Kinder im Alter von fünf und neun Jahren wurden in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Feuerwehr mit.

Die Einsatzkräfte wurden gegen 2.40 Uhr alarmiert. Drei Kinder und eine Frau mussten mit einer Drehleiter aus der oberen Etage befreit werden, da die Personen nicht mehr durch den total verrauchten Treppenraum ins Freie flüchten konnten.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig. Im Kellerflur installierten die Feuerwehrleute einen mobilen Rauchverschluss, um die Ausbreitung des Qualms zu mindern, erklärt Sprecher Gerald Senft. Mit einem Druckbelüfter wurde frische Luft in das Haus geblasen, während die Trupps die brennenden Sachen im Keller mit Dunggabeln auseinander zogen und mit Schaum ersticken. Insgesamt waren in der Nacht sechs Trupps unter Atemschutz zur Brandbekämpfung im Einsatz. Das sei bei den hochsommerlichen Temperaturen eine schweißtreibende Angelegenheit gewesen.

Kurz vor 5 Uhr können die Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Von ewo