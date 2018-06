Pattensen-Mitte/Laatzen

Er hatte nie einen Führerschein gemacht, fuhr aber trotzdem Auto. Am Sonnabend geriet ein 24-Jähriger in Pattensen in eine Verkehrskontrolle. Die Besatzung einer Funkstreife machte gegen 23.30 Uhr an der Koldinger Straße eine allgemeine Kontrolle.

Der Opelfahrer aus Laatzen konnte den Beamten keinen Führerschein zeigen. „Ermittlungen ergaben, dass er nie eine Fahrerlaubnis beantragt hat“, sagte ein Polizeisprecher. Ob er bereits mehrere Jahre ohne Führerschein unterwegs war oder sich am Sonnabend das erste Mal hinter das Steuer eines Wagens gesetzt hat, darüber konnte die Polizei keine Angaben machen. Gegen den 24-Jährigen sei nun ein Strafverfahren eingeleitet worden, sagte der Sprecher.

Von Andreas Zimmer