Feuerwehreinsatz nach Reizgas-Attacke in der AES: Ein oder mehrere unbekannte Täter hatten am Montag gegen kurz vor 13 Uhr größere Mengen der die Augen- und Atemwege reizenden Substanz im A-Trakt freigesetzt. Elf Siebt- und Achtklässler kamen mit leichten Verletzungen vorsorglich in Krankenhäuser.



Quelle: Astrid Köhler (Archiv)