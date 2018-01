Fahrer fällt gleich fünffach auf

Alt-Laatzen. Diese Fahrzeugkontrolle hatte es in sich: Ein 38-Jähriger muss gleich mit mehreren Strafanzeigen rechnen. Die Polizei hielt den Mann aus Stolzenau (Landkreis Nienburg) am Freitag gegen 18.30 Uhr an der Münchener Straße in Alt-Laatzen an.

Die Beamten stellten nicht nur fest, dass die sogenannten Kurzkennzeichen an dem Auto abgelaufen und zum Teil überklebt waren. Der Wagen war nicht mehr versichert und nicht mehr zugelassen. „Der Fahrzeugführer hatte keine Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln“, teilte ein Polizeisprecher mit.

Damit nicht genug: Der Mann hatte ferner das Auto seiner Lebensgefährtin gefahren, ohne dass sie davon wusste. Dem 38-Jährigen wurde im Polizeikommissariat Laatzen eine Blutprobe entnommen sowie Fahrzeugschlüssel und Fahrzeugschein sichergestellt. „Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Führens eines Fahrzeuges unter Betäubungsmitteleinfluss, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und die unbefugte Ingebrauchnahme eines Kraftfahrzeuges.“

Von Andreas Zimmer