Die Stadt wird den Schützenverein Laatzen bei der Umrüstung seiner Schießanlage am Alt-Laatzener Steinbrink voraussichtlich unterstützen. Der Sportausschuss hat sich bei seiner jüngsten Sitzung einstimmig für eine Förderung in Höhe von 2835 Euro ausgesprochen. Der Verein finanziert mit der Summe die neue Lichtpunkt-Schießanlage (Meyton-Anlage), die bereits in das Schützenhaus eingebaut wurde. Die städtischen Richtlinien sehen vor, dass die Stadt Vorhaben dieser Art mit einem Viertel der förderfähigen Gesamtkosten und einem Zehntel des Werts von Eigenleistungen unterstützt. Insgesamt hat die Anlage 11.600 Euro gekostet. Die endgültige Entscheidung liegt nun beim Rat der Stadt, der am 14. Juni tagt. Die Zustimmung gilt als Formalie. jd

Von Johannes Dorndorf