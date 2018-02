„Die Zukunft unseres Ortsvereins steht auf dem Spiel“: Der Vorsitzende Horst-Dieter Fritz sorgt sich um den SoVD in Ingeln-Oesselse. Bei den Neuwahlen des Vorstands am 3. März treten er und die zweite Vorsitzende Elke Grupe nicht mehr an. Es haben sich allerdings noch keine Nachfolger gefunden.



Quelle: Daniel Junker