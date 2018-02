Die Volksbank in Ingeln-Oesselse hat schon im Herbst dicht gemacht, zum 12. April zieht nun die Sparkasse nach und schließt ihre Filiale. Allen Protesten und Unterschriftensammlungen in dem Doppeldorf zum Trotz wird es danach keinen Geldautomaten mehr in dem rund 4500-Einwohner-Dorf geben.