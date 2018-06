Nachrichten Hildesheim - Das TfN bietet mehrere letzte Vorstellungen an Die Sommerpause naht und vier Stücke werden in den nächsten Tagen letztmals beim Theater für Niedersachsen (TfN) aufgeführt: „Ab in den Wald“, „Erwin Kannes“, „Phantom (Ein Spiel)“ sowie „Die Ratten“.

Die letzte Vorstellung von "Ab in den Wald (Into the Woods)" ist am Freitag, 15. Juni, zu sehen Quelle: Jochen Quast