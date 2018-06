Am Freitag beginnt das Winzerfest

Nachrichten Alt-Laatzen - Am Freitag beginnt das Winzerfest Am Freitag beginnt das 25. Winzerfest im Alt-Laatzener Rathauspark. Parallel ruft die Stadt zur Teilnahme am Laatzen-Leine-Lauf auf, bei dem es erstmals auch eine Kinderstrecke gibt.

Das Winzerfest im Park in Alt-Laatzen kommt auch in diesem Jahr wieder gut an. Junker Quelle: Daniel Junker