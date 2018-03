Die Zuckerfabrik in Rethen hat von 1876 an das Ortsbild in Rethen und die Menschen maßgeblich geprägt. Am 10. März 1993 dann wurde der Standort von einem Tag auf den anderen überraschend geschlossen. Wo einst das „Rethener Gold“ produziert wurde, sind später Hunderte Wohnungen und Häuser entstanden.