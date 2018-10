Grasdorf/Laatzen-Mitte

Verlassene und dunkle Stadtbahnen an den Haltestellen Aqualaazium und Laatzen-Zentrum und dafür Dutzende Menschen an den Bushaltestellen. Nach einem Oberleitungsschaden am Abzweig der Hildesheimer Straße und Erich-Panitz-Straße ist am Mittwochabend der Stadtbahnverkehr der Linien 1 und 2 in Laatzen-Mitte und Grasdorf zeitweise zum Erliegen gekommen.

Zur Galerie Etwa für eineinhalb Stunden ruhte am Mittwochabend der Stadtbahnverkehr in Grasdorf und Laatzen-Mitte.

Gegen 17.40 Uhr informierte die Üstra über die Störung. In der Folge pendelten die beiden Stadtbahnlinie von Norden nur noch bis zur Eichstraße und von Süden bis zum Endpunkt Laatzen sowie bis Rethen/Steinfeld. Die dazwischenliegenden Haltestellen konnten nicht mehr bedient werden. Ein Schienenersatzverkehr wurde entlang der Strecke der Linie 1 eingerichtet. Hunderte Fahrgäste mussten auf mitunter überfüllte Busse ausweichen.

Etwa 1,5 Stunden nach der Störung war der Schaden behoben und die Stadtbahnen konnten wieder fahren.

Von Astrid Köhler