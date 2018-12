Laatzen-Mitte

Gleich für den ersten Abend des neuen Jahres am Dienstag, 1. Januar, bietet die Stadt eine Führung durch den illuminiert Park der Sinne an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, sodass auch Kurzentschlossene kommen können. Treffpunkt ist um 18 Uhr am Gartenhaus. Erwachsene zahlen für die etwa eineinhalbstündige Tour 3 Euro, ältere Kinder und Jugendliche einen Euro und alle bis Elfjährigen können kostenlos teilnehmen.

Von Astrid Köhler